Taekwondo | Grand Prix Roma 2022 | straordinario Simone Alessio | trionfa nei -80 kg! Bene Al Halwani

(Di domenica 5 giugno 2022) Con la giornata odierna si è concluso ildidi, e non poteva esserci finale migliore: è arrivato il primo successo azzurro della competizione grazie a un dominantenei -80 kg maschile. Oltre alla categoria che ha visto protagonistae Antonio Gerrone, hanno gareggiato le atlete della classe -49 kg femminile, con più di un’azzurra in gara, ma procediamo con ordine. Nell’appena citata categoria hanno gareggiato tre italiane, Martina Corelli, Sofia Zampetti e Sarah Al: la prima è stata eliminata ai sedicesimi dalla messicana Daniela Paola Souza (0-8 nel primo round, 3-3 nel secondo), mentre Zampetti e Alsono state protagoniste di un derby ai sedicesimi, ...

Advertising

taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? QF -49kg F: ???? Sarah Al Halwani ???? perde 0-2 ai quarti di f… - taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? R32 -80kg M: ???? Antonio Gerrone ???? perde ai sedicesimi 0-2… - taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? R32 -49kg F: ???? Martina Corelli ???? perde ai sedicesimi 0-2… - taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? R16 -49kg F: ???? Sarah Al Halwani ???? vince 2-1 gli ottavi co… - taekwondofita : ?? Roma Grand Prix 2022 ???? Aggiornamento risultati ???? ? R32 -49kg F: ???? Sarah Al Halwani ???? vince 2-0 ai sedicesimi… -

Agenzia ANSA

Maristella Smiraglia ha conquistato il primo podio azzurro alPrix di Roma 2022 di: nonostante la sconfitta in semifinale maturata contro la coreana Dabin Lee (che ha poi trionfato nella categoria +67 kg femminile), l'azzurra ha comunque portato ...ROMA " Nella suggestiva cornice del Foro Italico grande successo per ilPrix di Roma, evento diche assegna punti utili per la qualificazione all'Olimpiade di Parigi 2024. Dopo il day 1 caratterizzato dall'infortunio e dalla sconfitta prematura di Vito ... Taekwondo; Grand Prix, commemorazione per Giovanni Falcone "Con il Grand Prix di taekwondo, il Foro Italico è sempre più al centro degli eventi sportivi nazionali ed internazionali. In tre giornate abbiamo registrato un numero di presenze da record". (ANSA) ...La 26enne foggiana Maristella Smiraglia ha conquistato la medaglia di bronzo al Grand Prix di taekwondo in scena al Foro Italico ...