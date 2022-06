Tacconi, domani nuovo intervento chirurgico. Il figlio: “Supererà anche questa” (Di domenica 5 giugno 2022) Stefano Tacconi verrà sottoposto nella giornata di domani ad un nuovo intervento chirurgico. A renderlo noto è il figlio Andrea sui social, notizia poi confermata dall’azienda ospedaliera che, domani in giornata, dovrebbe diffondere un bollettino medico di aggiornamento. “Supererà anche questa” scrive il figlio dell’ex portiere della Juventus, ricoverato da 6 settimane all’ospedale di Alessandria. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Stefanoverrà sottoposto nella giornata diad un. A renderlo noto è ilAndrea sui social, notizia poi confermata dall’azienda ospedaliera che,in giornata, dovrebbe diffondere un bollettino medico di aggiornamento. “” scrive ildell’ex portiere della Juventus, ricoverato da 6 settimane all’ospedale di Alessandria. SportFace.

