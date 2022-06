Surf | Quiksilver ROXY Pro G-Land 2022 | Jack Robinson e Johanne Defay a segno nella sesta tappa del Tour

(Di domenica 5 giugno 2022) Ladel Championshipdiè andata definitivamente in archivio. La settimana di gare della tavola ha avuto per teatro ilPro G-a Banyuwangi, in Indonesia. Le onde asiatiche hanno dato modo aiisti al via di mettere in mostra il proprio talento e lo spettacolo è stato di altissimo livello.gara maschile il successo è andato all’australiano, capace quindi di bissare quanto fatto nel quinto appuntamento del Margaret River Pro. Ci ha preso gustoe, dopo aver rotto il ghiaccio nelcon il primo successo al cospetto di un certo John John Florence (due volte vincitore del titolo mondiale nel 2016 e ...

La sesta tappa del Championship Tour di surf è andata definitivamente in archivio. La settimana di gare della tavola ha avuto per teatro il Quiksilver/ROXY Pro G-Land a Banyuwangi, in Indonesia. Le on ...Sesta tappa del Championship Tour di World Surf League, in Indonesia: seconda vittoria di fila per Jack Robinson, applausi per Gabriel Medina. I risultati.