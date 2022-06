Supercar - Le hot concept a quattro porte - FOTO GALLERY

(Di domenica 5 giugno 2022) Oggi, nessuno si stupisce che ai più importanti produttori disi associno anche auto che nulla hanno a che vedere con le forme di una sportiva classica. Porsche, Lamborghini, Aston Martin (e presto pure Ferrari) propongono ai loro clienti esclusive auto a ruote alte con potenze da capogiro e tutta la praticità di una vettura da tutti i giorni. Ma non è sempre stato così: prima che le Suv prendessero le redini del mercato automotive, infatti, diversi costruttori avevano già provato a immaginarecon duein più. L'Aston Martin Rapide ne è un perfetto esempio, ma in molti casi i prototipi di queste berline da corsa non hanno mai raggiunto la produzione in serie: riscopriamo le più famose nella nostra galleria d'immagini.

We meet the engineers and designers behind the new McLaren Artura, learning about its unusual engine, hybrid tech and more.