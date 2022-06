Storie Italiane, cosa è successo ad Alessandro l’autore a cui Eleonora Daniele ha mandato un saluto (Di domenica 5 giugno 2022) L’ultima puntata di Storie Italiane andata in onda lo scorso venerdì 3 giugno 2022 ha commosso tutti i telespettatori. La presentatrice infatti nel salutare il suo pubblico e nel ringraziarlo per i risultati ottenuti nel corso dei mesi passati ha voluto rivolgere un pensiero ad un suo autore televisivo recentemente rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Ma, quali sono state le sue parole? Eleonora Daniele commuove i telespettatori Per nove lunghi mesi Eleonora Daniele ha intrattenuto i telespettatori di Rai 1 con il programma Storie Italiane riuscendo ad ottenere puntata dopo puntata un successo sempre più grande. Proprio nel corso dell’ultima puntata la conduttrice ha voluto ringraziare non solo il pubblico ma anche ... Leggi su baritalianews (Di domenica 5 giugno 2022) L’ultima puntata diandata in onda lo scorso venerdì 3 giugno 2022 ha commosso tutti i telespettatori. La presentatrice infatti nel salutare il suo pubblico e nel ringraziarlo per i risultati ottenuti nel corso dei mesi passati ha voluto rivolgere un pensiero ad un suo autore televisivo recentemente rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Ma, quali sono state le sue parole?commuove i telespettatori Per nove lunghi mesiha intrattenuto i telespettatori di Rai 1 con il programmariuscendo ad ottenere puntata dopo puntata unsempre più grande. Proprio nel corso dell’ultima puntata la conduttrice ha voluto ringraziare non solo il pubblico ma anche ...

Advertising

elenabonetti : Ieri ho firmato il decreto per i nuovi 9 mln di euro per il reddito di libertà. Si tratta di un’erogazione mensile… - Gio55981465 : RT @MauryKostanzo: CHOC! Continua il successo di #mattino5 (18,8 + 19,8), anche a giugno, che batte le ultime di Unomattina (14,7) e Storie… - Gio55981465 : RT @MauryKostanzo: Da notare, anche ieri, Storie Italiane II (12,35%) a un soffio dai Fatti Vostri I (12,00%). Pazzesco! #ascoltitv - RaiLibri : ?? @MonicaSetta ospite di @eleonoradaniele a @storie_italiane ??? ???????????? ????????????, ???? ???????????? (????????????) ???????????????? ???? ??????… - andreaarrighi87 : Storie di mamme che non si arrendono - Storie italiane 03/06/2022 -