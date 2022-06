Stoccarda su SuperTennis | lunedì esordio per Sonego alle 17 in tv

Advertising

PROGRAMMA COMPLETO ATP2022lunedì 6 giugno - LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:00 e 17:00 (primo turno) martedì 7 giugno - LIVE alle ore 11:00, 13:00, 15:15 e 17:00 (primo turno) ...Quello che ci interessa sapere, in ogni caso, è che potremo goderci le gesta di Berrettini ain diretta tv in chiaro. Il torneo sarà integralmente trasmesso da, visibile ...Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell'Atp 250 di Stoccarda 2022, evento in programma da lunedì 6 a domenica 12 giugno.Berrettini, il momento è finalmente arrivato: ecco quando giocherà a Stoccarda e come potremo goderci le sue gesta in diretta tv in chiaro.