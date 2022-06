Stipendi fermi al palo da 5 anni a Genova Inflazione | ecco su chi pesa di più

Advertising

social_michele : @PaoloBorg @alfadixit I risultati si vedono. Decrescita infelice, stipendi fermi da 20 anni, infrastrutture da terz… - ROBERTOCERVA : RT @Stefano85307754: @EnricoLetta Lei dimostra una ignoranza disarmante, stipendi fermi, contratti a termine dilagante, aumenti speculativi… - IVALDO1962 : @Marilena0407 Ma infatti stipendi fermi da più di 20 anni. - leone52641 : RT @luigivanti: Mille discorsi sul Covid, sui vaccini, sul Gp, sul SuperGp, ora sulla guerra. Il risultato: spread a 211, inflazione galopp… - gigicalesso : RT @saveriolakadima: Tutto aumenta eccetto i nostri stipendi fermi a 30 anni fa. E nessuno che si azzarda ad alzare i nostri stipendi, nono… -

la Repubblica

Genova - Il divario è netto. In provincia di Genova un operaio guadagna, al giorno, mediamente 356 euro lordi in meno rispetto a un dirigente (a Milano la cifra sale a 450 euro). Non solo: dal 2015 al ...TRIESTEbassi,da troppi anni. Per un lavoro che può mettere a rischio la loro incolumità. Si alza da Trieste il grido d'allarme degli addetti alla vigilanza, dopo che lo sciopero nazionale del ... In Italia stipendi fermi da 30 anni, ma tra aziende e sindacati è gelo «I numeri - spiega Igor Magni, segretario generale della Cgil genovese - ci dicono che i salari sono praticamente fermi al palo ... Dal 2105 al 2020, lo stipendio medio di un operaio genovese è ...I dati dell’Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti e indipendenti: la media regionale: la retribuzione media lorda è di 23.333 euro, donne svantaggiate. I dipendenti pubblici meglio dei privati ...