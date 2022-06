Stefano Tacconi, domani un nuovo intervento chirurgico: l’aggiornamento del figlio (Di domenica 5 giugno 2022) “domani papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa“, con queste parole Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ha comunicato che il padre sarà operato nuovamente domani a seguito dell’ischemia cerebrale che lo ha colpito qualche mese fa. Tacconi è ricoverato ad Alessandria dal 23 aprile e l’azienda ospedaliera ha confermato il nuovo intervento previsto per domani e successivamente diramerà un bollettino per aggiornare sulle sue condizioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 5 giugno 2022) “papà verrà sottoposto ad un altro, supererà anche questa“, con queste parole Andreadi, ha comunicato che il padre sarà operato nuovamentea seguito dell’ischemia cerebrale che lo ha colpito qualche mese fa.è ricoverato ad Alessandria dal 23 aprile e l’azienda ospedaliera ha confermato ilprevisto pere successivamente diramerà un bollettino per aggiornare sulle sue condizioni. L'articolo CalcioWeb.

