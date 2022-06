Stazione Peschiera del Garda blindata anche oggi

(Di domenica 5 giugno 2022) La squadra mobile di Verona che prenderà in carico la denuncia per molestie sessuali presentata venerdì alla Polfer di Milano da parte di 5 delle 6 amiche tra i 16 e 17 anni molestate sul ...

La squadra mobile di Verona che prenderà in carico la denuncia per molestie sessuali presentata venerdì alla Polfer di Milano da parte di 5 delle 6 amiche tra i 16 e 17 anni molestate sul ...Intanto anche oggi è operativo alladidel Garda (Verona) e lungo le spiagge del basso lago il servizio rafforzato con agenti in antisommossa , impegnati a prevenire eventuali ...In alcuni video pubblicati sui social si vedono gruppi di giovani invadere i binari della stazione, ma nella denuncia le vittime ... nell’abitato di Peschiera del Garda e sul treno; gli accertamenti ...Sarebbero stati una trentina i giovani responsabili delle molestie denunciate da una decina di ragazzine lombarde che erano salite a Peschiera del Garda (Verona) sul treno regionale Verona-Milano al t ...