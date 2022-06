**Stadio Milano: candidato centrosinistra Sesto San Giovanni, per noi non è priorità** (Di domenica 5 giugno 2022) Milano, 5 giu.(Adnkronos) - "Sesto è una città che ha grande fame di verde e ha bisogno di rimettere in piedi le aree ex Falck, le aree dismesse più grandi d'Europa, riportando una qualità di vita di cui abbiamo bisogno da tanto tempo. Per quelle aree, inoltre, ci sono già una serie di progetti, come quelli della Città della Ricerca e della Salute e del San Raffaele 2, che vanno in conflitto con l'idea di uno stadio". Così, all'Adnkronos, Michele Foggetta, candidato sindaco della cittadina milanese di Sesto San Giovanni per la coalizione di centrosinistra. "Per noi - afferma Foggetta- c'è bisogno di altro. Vogliamo una città che abbia una propria identità. Vogliamo che Sesto diventi una città dove la gente vive e lavora, dove si possano trovare iniziative ed eventi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022), 5 giu.(Adnkronos) - "è una città che ha grande fame di verde e ha bisogno di rimettere in piedi le aree ex Falck, le aree dismesse più grandi d'Europa, riportando una qualità di vita di cui abbiamo bisogno da tanto tempo. Per quelle aree, inoltre, ci sono già una serie di progetti, come quelli della Città della Ricerca e della Salute e del San Raffaele 2, che vanno in conflitto con l'idea di uno stadio". Così, all'Adnkronos, Michele Foggetta,sindaco della cittadina milanese diSanper la coalizione di. "Per noi - afferma Foggetta- c'è bisogno di altro. Vogliamo una città che abbia una propria identità. Vogliamo chediventi una città dove la gente vive e lavora, dove si possano trovare iniziative ed eventi ...

