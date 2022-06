Spezia, sfida Torino-Fiorentina per Maggiore: fissato il prezzo (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato Spezia: il Torino e la Fiorentina si sfidano per Maggiore. I liguri fissano il prezzo Giulio Maggiore è uno dei pezzi pregiati dello Spezia che in estate potrebbe cambiare maglia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino sarebbe forte sul centrocampista ma anche la Fiorentina starebbe pensando al pupillo di Italiano. Il club ligure lo valuta circa 7 milioni, ma il contratto in scadenza tra un anno potrebbe far scendere la valutazione fino a 3-4 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato: ile lasino per. I liguri fissano ilGiulioè uno dei pezzi pregiati delloche in estate potrebbe cambiare maglia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilsarebbe forte sul centrocampista ma anche lastarebbe pensando al pupillo di Italiano. Il club ligure lo valuta circa 7 milioni, ma il contratto in scadenza tra un anno potrebbe far scendere la valutazione fino a 3-4 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

