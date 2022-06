“Speciale TG4 – La regina di platino”, su Retequattro le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II (Di domenica 5 giugno 2022) “Speciale Tg4 – La Regina di Platino” oggi domenica 5 giugno, dalle ore 15.30 alle 18.00, su Retequattro, andrà in onda lo per seguire in tempo reale, da Londra, la cerimonia per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. “Speciale Tg4 – La Regina di Platino” oggi su Retequattro dalle 15.30 Nel corso dello Speciale Federico Gatti commenterà con ospiti Lavinia Orefici, Antonio Caprarica, Antonella Boralevi e Francesco Vicario le immagini della parata e dei festeggiamenti che ripercorreranno i 70 anni di regno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) “Tg4 – Ladi” oggi domenica 5 giugno, dalle ore 15.30 alle 18.00, su, andrà in onda lo per seguire in tempo reale, da Londra, la cerimonia per ildiII. “Tg4 – Ladi” oggi sudalle 15.30 Nel corso delloFederico Gatti commenterà con ospiti Lavinia Orefici, Antonio Caprarica, Antonella Boralevi e Francesco Vicario le immaginiparata e dei festeggiamenti che ripercorreranno i 70 anni di regno di ...

