Spaccio a Roma: arrestate tre Casamonica ma per loro nessuna misura cautelare (Di domenica 5 giugno 2022) Vengono arrestati per Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso tra loro, ma tornano a casa come nulla fosse. Gran dispiegamento di forze, impegno e lavoro da parte dei poliziotti del distretto Romanina, che arrestano 3 donne della famiglia Casamonica e un uomo della famiglia Bevilacqua, ma il risultato è stato che nessuna misura cautelare è stata presa nei loro confronti. Tranne, in un caso, di divieto di dimora nel Comune di Roma. Tutto parte da un'indagine della polizia, con l'intento di smantellare una delle più grandi piazze di Spaccio della Capitale. L'operazione prevedeva appostamenti e un blitz, da effettuare venerdì 3 giugno.

