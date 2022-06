Sorpresa, i Paesi dell’Africa orientale crescono nonostante la crisi economica globale (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – L’aumento dei prezzi delle materie prime e gli alti tassi di inflazione stanno avendo effetti negativi anche in Africa, ma a Sorpresa nonostante questo per diverse nazioni del continente nero le previsioni di crescita rimangono buone. Di recente la Banca Africana di Sviluppo ha pubblicato un rapporto riguardo le previsioni di crescita per il 2022 e il 2023 dei Paesi dell’Africa orientale. Vediamoli di seguito. L’Africa orientale cresce nonostante la globale crisi economica I risultati sono piuttosto sorprendenti. Per il 2022 il Ruanda dovrebbe avere un tasso di crescita del Pil del 6,2% al pari della Repubblica Democratica del Congo, il Kenya dovrebbe crescere del 5,9%, il Sud Sudan del 5,3%, la Tanzania ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – L’aumento dei prezzi delle materie prime e gli alti tassi di inflazione stanno avendo effetti negativi anche in Africa, ma aquesto per diverse nazioni del continente nero le previsioni di crescita rimangono buone. Di recente la Banca Africana di Sviluppo ha pubblicato un rapporto riguardo le previsioni di crescita per il 2022 e il 2023 dei. Vediamoli di seguito. L’AfricacrescelaI risultati sono piuttosto sorprendenti. Per il 2022 il Ruanda dovrebbe avere un tasso di crescita del Pil del 6,2% al pari della Repubblica Democratica del Congo, il Kenya dovrebbe crescere del 5,9%, il Sud Sudan del 5,3%, la Tanzania ...

Advertising

lasvoltait : RT @Nabu: Chi ha paura della bicicletta? Un sondaggio Ipsos, condotto in 28 Paesi, rivela a sorpresa che lo scetticismo e il timore degli i… - Nabu : Chi ha paura della bicicletta? Un sondaggio Ipsos, condotto in 28 Paesi, rivela a sorpresa che lo scetticismo e il… - Gianfranco_juve : @elio_vito Mi chiedo come avrebbe potuto andare a Mosca se è privo del passaporto civile e non parlo del passaporto… - GattoBelotto : @mittdolcino Ci avviciniamo al punto in cui una UE tronfia crollerà per decisioni errate.Nel momento di massima deb… - crispaltri : RT @granmartello: Il satanasso #GoldmanSachs fa ricerche per i suoi clienti milionari e tra le altre cose ne ha fatta una sulla sostenibili… -