Sollevamento Pesi, Europei 2022: risultati penultima giornata (Di domenica 5 giugno 2022) penultima giornata di competizioni in quel di Tirana, città che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2022 di Sollevamento Pesi. Quest’oggi sono andate in scena tre gare, due in campo maschile (-102, -109 kg) e una in campo femminile (-87 kg). Nella categoria fino ai 109-kg maschile a spuntarla è stato Marcos Velasco Ruiz, totalizzando la misura di 379 (maturata grazie al secondo strappo e al migliore slancio) e regolando con margine il georgiano Iraklii Chkheidze, secondo con 373 davanti al bulgaro Vasil Maronov, terzo di un’incollatura con 372. Nella -109 trionfo totale di Hristo Hristov, dominatore in entrambi i segmenti raggiungendo il totale di 391; secondo posto quindi per il georgiano Giorgi Chkheidze con 384, il quale ha preceduto l’armeno Arsen Martirosyan, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)di competizioni in quel di Tirana, città che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi. Quest’oggi sono andate in scena tre gare, due in campo maschile (-102, -109 kg) e una in campo femminile (-87 kg). Nella categoria fino ai 109-kg maschile a spuntarla è stato Marcos Velasco Ruiz, totalizzando la misura di 379 (maturata grazie al secondo strappo e al migliore slancio) e regolando con margine il georgiano Iraklii Chkheidze, secondo con 373 davanti al bulgaro Vasil Maronov, terzo di un’incollatura con 372. Nella -109 trionfo totale di Hristo Hristov, dominatore in entrambi i segmenti raggiungendo il totale di 391; secondo posto quindi per il georgiano Giorgi Chkheidze con 384, il quale ha preceduto l’armeno Arsen Martirosyan, ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????????? ???????????????? ??????????????????! ???????????? 3° oro consecutivo agli Europei e Record del Mondo con 392kg! Che spettacolo!… - offerte_oggi : ?? Beast Gear Fasce Polsi Palestra - Cinghie per Sollevamento Pesi e Stacchi da Terra ?? A soli 11,99€ ??… - SuperOfferteXyz : ?? Beast Gear Fasce Polsi Palestra - Cinghie per Sollevamento Pesi e Stacchi da Terra ?? A soli 11,99€ ??… - infoitsport : Pizzolato d’oro agli Europei di sollevamento pesi - infoitsport : Sollevamento pesi, Europei 2022: doppietta ucraina nei -81 kg femminili, Armenia in trionfo nei 96 kg maschili -