Softball, Serie A 2022: Pianoro vince la doppia sfida contro Nuoro nel posticipo della quarta giornata di intergirone (Di domenica 5 giugno 2022) doppia vittoria per Pianoro nel posticipo della quarta giornata di intergirone valido per il Campionato Italiano di Softball 2022. La compagine bolognese ha infatti archiviato senza particolari patemi la pratica Nuoro, vincendo per 9-2 e 4-2. Decisamente in discesa la prima disputata, dove a passare in vantaggio sono state le sarde grazie a Julise Koffy, salvo poi subire immediatamente la rimonta delle avversarie per via di un triplo di Eva Trevisan e di un fuoricampo interno di Priscilla Brandi; nel terzo inning la partita sarà messa poi definitivamente in ghiaccio con altri tre punti. Difficile anche l’inizio di gara-2 per le sarde a causa di un fallo in pedana della lanciatrice ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)vittoria perneldivalido per il Campionato Italiano di. La compagine bolognese ha infatti archiviato senza particolari patemi la praticando per 9-2 e 4-2. Decisamente in discesa la prima disputata, dove a passare in vantaggio sono state le sarde grazie a Julise Koffy, salvo poi subire immediatamente la rimonta delle avversarie per via di un triplo di Eva Trevisan e di un fuoricampo interno di Priscilla Brandi; nel terzo inning la partita sarà messa poi definitivamente in ghiaccio con altri tre punti. Difficile anche l’inizio di gara-2 per le sarde a causa di un fallo in pedanalanciatrice ...

