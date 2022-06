Sky – Deulofeu c’è il pressing di due club della Liga: il Napoli deve chiudere (Di domenica 5 giugno 2022) Gerard Deulofeu è l’uomo copertina in questo momento per il Napoli, con il club azzurro che sta trattando con l’Udinese. Secondo quanto riferisce la radio ufficiale c’è ancora distanza tra domanda ed offerta. Il club azzurro offre 15 milioni di euro, mentre quello friulano ne chiede 20. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Pozzo per limare la differenza. Secondo Sky su Deulofeu non c’è solo il Napoli, ma anche due club di Liga Spagnola. Il giocatore piace a Villareal e Real Sociedad. Entrambi i club potrebbero offrire qualcosa di più a livello contrattuale, ma non darebbero al giocatore di 28 anni di giocare in Champions League, una prospettiva che alletta Deulofeu che ha già dato la sua ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Gerardè l’uomo copertina in questo momento per il, con ilazzurro che sta trattando con l’Udinese. Secondo quanto riferisce la radio ufficiale c’è ancora distanza tra domanda ed offerta. Ilazzurro offre 15 milioni di euro, mentre quello friulano ne chiede 20. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra De Laurentiis e Pozzo per limare la differenza. Secondo Sky sunon c’è solo il, ma anche duediSpagnola. Il giocatore piace a Villareal e Real Sociedad. Entrambi ipotrebbero offrire qualcosa di più a livello contrattuale, ma non darebbero al giocatore di 28 anni di giocare in Champions League, una prospettiva che allettache ha già dato la sua ...

