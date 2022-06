Siracusa, esplosione in una abitazione: un morto, una donna estratta viva dalle macerie – Le foto (Di domenica 5 giugno 2022) Questa notte, 5 giugno, si è verificata un’esplosione in un’abitazione di Sortino, in provincia di Siracusa. Un uomo ha perso la vita e una donna è stata estratta viva dalle macerie. Lo riferiscono i vigli del fuoco che sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause dell’esplosione. Il piccolo paese siciliano conta circa 8.337 abitanti (dati aggiornati al 2020). TWITTER / Vigili del fuoco I vigili del fuoco spengono le fiamme, 5 giugno 2022 TWITTER / Vigili del fuoco I pompieri si dirigono verso l’abitazione in fiamme, 5 giugno 2022 June 5, 2022 Leggi anche: Incendio al carcere di Cremona: la rivolta dei detenuti dopo lo stop a uno ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Questa notte, 5 giugno, si è verificata un’in un’di Sortino, in provincia di. Un uomo ha perso la vita e unaè stata. Lo riferiscono i vigli del fuoco che sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause dell’. Il piccolo paese siciliano conta circa 8.337 abitanti (dati aggiornati al 2020). TWITTER / Vigili del fuoco I vigili del fuoco spengono le fiamme, 5 giugno 2022 TWITTER / Vigili del fuoco I pompieri si dirigono verso l’in fiamme, 5 giugno 2022 June 5, 2022 Leggi anche: Incendio al carcere di Cremona: la rivolta dei detenuti dopo lo stop a uno ...

