Silvia Notargiacomo | chi è l’ex fidanzata di Ermal Meta | “Ho sofferto molto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 giugno 2022)è nata nel 1983 a Roma, exdifamosa nel mondo dello spettacolo per un essere una famosa speaker radiofonica, inizia a muovere i primi passi dagiovane, alla tenera età di 19 anni. Diventa per prima conduttrice del programma intitolato Magic TV e successivamente diventa collaboratrice di Rai 3, dedicandosi totalmente a programmi musicali trasmessi dal canale di Telecom Italia, Alice. Dopo aver vissuto questa esperienza decide di trasferirsi a Bari, sempre per lavoro. Firma un contratto con Rai Radio 1 come speaker e poi arriva il trampolino di lancio per la giovane che diventa una prestigiosissima collaboratrice con il Teatro Sistina di Roma insieme al famoso Fiorello. Nel 2011 diventa un volto noto del Festival ...