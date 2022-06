Si lanciano dall'elicottero che precipita:salvi padre e figlia (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Sono riusciti a lanciarsi dall'elicottero che stava perdendo quota prima che si schiantasse al suolo. padre e figlia, di 60 e 38 anni, residenti a Villa Latina in provincia di Frosinone, erano a bordo del due posti che nel tardo pomeriggio della domenica è precipitato nelle campagne della Valle di Comino, in una zona compresa tra i comuni di Vicalvi e Casalvieri. Il veivolo è finito nel giardino di un'abitazione in località Purgatorio. I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti in eliambulanza a Roma. La loro prognosi è riservata ma non corrono pericolo di vita. I carabinieri ed i Vigili del Fuoco hanno recuperato la scatola nera che potrà chiarire cosa possa aver provocato il guasto. Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Sono riusciti a lanciarsiche stava perdendo quota prima che si schiantasse al suolo., di 60 e 38 anni, residenti a Villa Latina in provincia di Frosinone, erano a bordo del due posti che nel tardo pomeriggio della domenica èto nelle campagne della Valle di Comino, in una zona compresa tra i comuni di Vicalvi e Caeri. Il veivolo è finito nel giardino di un'abitazione in località Purgatorio. I due feriti sono stati soccorsi e trasferiti in eliambulanza a Roma. La loro prognosi è riservata ma non corrono pericolo di vita. I carabinieri ed i Vigili del Fuoco hanno recuperato la scatola nera che potrà chiarire cosa possa aver provocato il guasto.

