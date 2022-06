Show di Nadal al Roland Garros 2022: Ruud travolto. Per lo spagnolo è il 14esimo titolo. Le news sul ritiro (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal batte il norvegese Casper Ruud 6 - 3 6 - 3 6 - 0 e vince il Roland Garros per la 14/a volta in carriera. Con il successo di oggi lo spagnolo raggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Rafaelbatte il norvegese Casper6 - 3 6 - 3 6 - 0 e vince ilper la 14/a volta in carriera. Con il successo di oggi loraggiunge quota 22 Slam vinti, portandosi a +2 ...

Advertising

SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Ci sono state finali Slam più belle Ma la Storia si fa coi numeri, non con gli show E quando i tuoi #RolandGarros corri… - lorenzofares : Ci sono state finali Slam più belle Ma la Storia si fa coi numeri, non con gli show E quando i tuoi #RolandGarros… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #ItaliaGermania ritorno al futuro; #NationsLeague tonfo #Francia; #RolandGarros dramm… - DeriylD : @Zoroback_023 Premetto che io non ne capisco un cazzo in merito, mi baso solo su quello che vedo. La quantità di ge… - Misurelli77 : Io mi guardo il quarto di finale Djokovic-Nadal Basta talk-show politici Forza Rafa!!! -