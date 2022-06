Shakira e Piquè, il malore e la corsa in ospedale: cosa è successo alla popstar dopo il tradimento (Di domenica 5 giugno 2022) Non è sicuramente il periodo migliore del mondo per Shakira. Alle prese con la crisi amorosa con Gerard Piquè per il presunto tradimento subito da parte del calciatore blaugrana, la popstar avrebbe anche accusato un malore nei giorni scorsi, quindi sarebbe stata trasferita in ospedale. A diffondere la notizia è stata la rivista spagnola Hola!, dove si legge che la cantante colombiana avrebbe avuto un malessere, prima della divulgazione dei rumors riguardanti la presuta separazione. IL malore Secondo quanto riportato dal magazine spagnolo, Shakira, che da anni ormai vive a Barcellona, è stata portata d’urgenza in ambulanza alla clinica Teknon a causa di un attacco nervoso. dopo la dolorosa separazione dal difensore ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 5 giugno 2022) Non è sicuramente il periodo migliore del mondo per. Alle prese con la crisi amorosa con Gerardper il presuntosubito da parte del calciatore blaugrana, laavrebbe anche accusato unnei giorni scorsi, quindi sarebbe stata trasferita in. A diffondere la notizia è stata la rivista spagnola Hola!, dove si legge che la cantante colombiana avrebbe avuto un malessere, prima della divulgazione dei rumors riguardanti la presuta separazione. ILSecondo quanto riportato dal magazine spagnolo,, che da anni ormai vive a Barcellona, è stata portata d’urgenza in ambulanzaclinica Teknon a causa di un attacco nervoso.la dolorosa separazione dal difensore ...

