Separare le carriere dei magistrati, nel nome di Falcone e Tortora. Parla Scopelliti (Di domenica 5 giugno 2022) Compagna di vita e di lotte. Perché Tortora significa amore e dolore, ingiustizia e volontà di rivalsa. Parla con il garbo delle signore di un tempo lontano. Il suo è il ruggito di una leonessa che, da quella ferita mai rimarginata del lontano giugno '83, intravede nei referendum sulla giustizia un balsamo per lenire – seppur lievemente – il suo dolore. Francesca Scopelliti, giornalista, ex Parlamentare ma soprattutto compagna di vita di Enzo Tortora (il prototipo per eccellenza delle vittime di malagiustizia), non ha mai smesso di lottare. E ora, a distanza di una manciata di giorni dalle urne, non arretra di un solo millimetro. Perché "in questo Paese non è tollerabile che ogni anno ci siano ancora almeno mille errori giudiziari". Scopelliti, la sua battaglia continua. Cosa ci ...

