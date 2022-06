Se la natura vale come la pace (Di domenica 5 giugno 2022) La Giornata mondiale dell’ambiente che celebriamo oggi assume un valore particolare nel delicato momento storico che ci troviamo a vivere. La duplice situazione di emergenza, pandemica da inizio 2020 e da qualche mese anche bellica, sta infatti - ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 5 giugno 2022) La Giornata mondiale dell’ambiente che celebriamo oggi assume un valore particolare nel delicato momento storico che ci troviamo a vivere. La duplice situazione di emergenza, pandemica da inizio 2020 e da qualche mese anche bellica, sta infatti - ... sul sito.

Advertising

annasilvia99 : @SandyLombardia @GuldWan @Black___Adam Nel Medioevo, se avessero avuto molte delle nostre conoscenze scientifiche,… - Erminio71890018 : @addormentata_l @VAngeloAnonimo @mirco63mirco @Antonel72713840 @martelgeppj1 @Pontifex_it @Pontefix Buon giorno Lau… - Vale_labambola : @fabiofan1970 Credo sia il risultato di un ottimo lavoro della natura tesoro???? - MarioCacciolat1 : Quando mi sento deluso e pensieroso perché vivere in questo mondo senza rispetto si è solo amici per interresse val… - scherzogeniale : @BPistocchi @devrijw1s Vale anche se lo fa una donna per trovare un maschio migliore dell'attuale? In natura le femmine lo fanno. -