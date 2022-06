Sconcerti | buona l’invenzione di Pellegrini al posto di Insigne | diventerà l’Italia di Tonali

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 giugno 2022) La Nazionale, sul Corriere della Sera Marioanalizza Italia-Germania 1-1. L’uomo del nuovo inizio è un ragazzo di 18 anni di origine ivoriane, si chiama Gnonto ed è nato a Verbania, sul lago sotto le Alpi. È tozzo e tecnico, quindi quadrato, legato al suolo e velocissimo. Ha più di trenta partite in maglia azzurra in tutte le nazionali giovanili. Fra pochi giorni andrà all’Europeo under 19. In generale mi sembra stia diventandodi, da subito abbastanza imprescindibile. È piaciuto per un’ora Scamacca che almeno ha tirato quanto Belotti e Immobile in tre partite. Scamacca non è giovane per principio, è aritmico. Ha pause che forse non renderanno mai quel che ha promesso, ma esiste, è in partita, sconclusionato e potente. È uno che farà tanti gol non soddisfacendo mai fino in fondo. L’altra ...