Scamacca | “Sto vivendo un sogno Mercato? Rispondo così! Sui giovani in Italia…”

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro la Germania. Ecco le sue parole. "E' stata una gara bellissima, di alto livello. Molto emozionante perché c'era un pubblico incredibile e noi abbiamo dato il massimo". Tu che ragazzo sei? "Per chi mi conosce, sono un ragazzo semplicissimo che sta vivendo un sogno e farà di tutto per arrivare più lontano possibile". Quanto pesano le valutazioni di Mercato? "Non le leggo queste cose. Conta solo il campo. I numeri li fanno le società. Per me conta il campo e divertirmi". I giovani? "In Italia giovani ce ne sono tanti e di talento, bisogna dargli spazi. Oggi eravamo tanti giovani e siamo contenti". La gioia del gol non è arrivata. "Oggi me sono ..."

