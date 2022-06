Sapiens un solo Pianeta: anticipazioni puntata 5 giugno 2022 (Di domenica 5 giugno 2022) Sapiens anticipazioni 5 giugno 2022. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica Sapiens Un solo Pianeta con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Mario Tozzi svela il legame profondo tra la scoperta dell’America e la Grande Storia della Terra, esplorando l’acropoli del Circeo e le sue mura ciclopiche. Un luogo che mostra come la storia antica degli uomini si sia intrecciata a quella della natura. Sei secoli fa alcuni esploratori salparono dall’Europa dando il via all’Età delle Scoperte. Uomini determinati come Cristoforo Colombo, e poi i conquistadores e tutti coloro che li seguirono. Conquistarono il Nuovo Mondo e unirono il pianeta. ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 5 giugno 2022). Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientificaUn solo Pianeta con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte lesulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Mario Tozzi svela il legame profondo tra la scoperta dell’America e la Grande Storia della Terra, esplorando l’acropoli del Circeo e le sue mura ciclopiche. Un luogo che mostra come la storia antica degli uomini si sia intrecciata a quella della natura. Sei secoli fa alcuni esploratori salparono dall’Europa dando il via all’Età delle Scoperte. Uomini determinati come Cristoforo Colombo, e poi i conquistadores e tutti coloro che li seguirono. Conquistarono il Nuovo Mondo e unirono il pianeta. ...

