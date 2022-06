Salvini non ha mai condannato Putin e si offende se nessuno crede alla serietà della sua 'missione di pace' (Di domenica 5 giugno 2022) Dobbiamo ancora aspettare che condanni Putin . E nel frattempo l'uomo del mezzo Putin vale due Mattarella o quello che negava la dittatura Putiniana dicendo che a Mosca si sentiva a casa sua pretende ... Leggi su globalist (Di domenica 5 giugno 2022) Dobbiamo ancora aspettare che condanni. E nel frattempo l'uomo del mezzovale due Mattarella o quello che negava la dittaturaiana dicendo che a Mosca si sentiva a casa sua pretende ...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - EnricoLetta : Questo è un governo straordinario. Che durerà fino alle elezioni. Irripetibile. Con #Salvini non saremo mai più in… - Giorgiolaporta : Pensate cosa sarebbe avvenuto se #Salvini avesse detto di non umiliare #Putin. Lo avreste aggredito con quella iste… - danieledv79 : RT @mariamacina: In quattro anni ha mandato a casa il governo Conte e ha bloccato Salvini al Papeete. É stato decisivo nell’elezione di Mat… - afterblizzard : @LiaQuartapelle siete passati dagli inciuci alla d'alema alla 'politica alla maria de filippi' di renzi e oggi siet… -