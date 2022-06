Salernitana | la verità di Walter Sabatini | il motivo della rottura con il presidente Iervolino

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 giugno 2022) Come un fulmine a ciel sereno. Le stradee disi sono divise, nonostante la clamorosa salvezza nel campionato di Serie A. Le cause del divorzio riguardano divergenze con ilsui costi per l’intermediazione degli agenti nella compravendita di alcuni calciatori. I dettagli sono stati svelati proprio daa ‘Il CorriereSera’. “È tutto figlio di un equivoco. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, rifarei cento volte tutto. Ho solo cercato di difendere un patrimonio, messo a repentaglio da una clausola secondo cui il ragazzo poteva liberarsi a 20mila euro in B e a 1,7 milioni in A. Ilmi ha ...