Sabatini | “Merito la Champions League | ho avuto già dei segnali” | c’è anche il Napoli?

(Di domenica 5 giugno 2022) Walteral Corriere della Sera parla dell’addio alla Salernitana, una rottura inaspettata e controversa che lascia libero un dirigente vecchio stampo, ma che ha fatto vedere avere ancora tanto da dare al calcio. Un uomo d’altri tempi, uno che si è messo controcon gli agenti, per questioni di commissioni, come racconta in un aneddoto: “Ma, per esempio, mi rimprovero ancora quando ai tempi della Roma litigai a sangue con il povero Raiola, perché venne a chiedermi una commissione di 4 milioni su un giovanissimo Pogba. Ci insultammo a vicenda, oggi mi rammarico invece molto e sono convinto di aver fatto una cavolata colossale, perché quella era sì un’operazione eticamente ai limiti, ma alla fine avrei portato alla Roma un valore tecnico e patrimoniale enorme. Non hoil coraggio di farlo“. Ma ...

certi palcoscenici, la Champions per intenderci'.rivela il motivo che lo hanno spinto all'addio: 'È tutto figlio di un equivoco. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle ...L'ormai ex d.s. della Salernitanaha parlato della crisi del calcio italiano Walter, fresco ex direttore sportivo della Salernitana, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della crisi del calcio italiano e del suo futuro. CALCIO ITALIANO - "In Italia abbiamo ...Al Corriere della Sera, Walter Sabatini non ha nascosto la sua delusione per il suo addio alla Salernitana: “È una triste fine per un’avventura che ci ha fatto esplodere di gioia. È stata imbrattata u ...Walter Sabatini, ormai ex dirigente della Salernitana, non è mai banale quando parla. In un'intervista al Corriere della Sera ha parlato della situazione del calcio in Italia. Sabatini ...