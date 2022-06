Sabatini: «In Italia si ha paura di perdere la poltrona. Merito la Champions» (Di domenica 5 giugno 2022) L’ormai ex d.s. della Salernitana Sabatini ha parlato della crisi del calcio Italiano Walter Sabatini, fresco ex direttore sportivo della Salernitana, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della crisi del calcio Italiano e del suo futuro. CALCIO ItaliaNO – «In Italia abbiamo troppa paura di perdere le partite, quindi la poltrona, la panchina, eccetera. Senza paura di perdere le partite si fanno giocare i 2001, 2002, 2003, ragazzi che matureranno subito per il club e per la Nazionale. Se non superiamo questa barriera culturale, il nostro calcio sarà sempre più povero». FUTURO – «Guardo avanti, guardo in alto. Merito certi palcoscenici, la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) L’ormai ex d.s. della Salernitanaha parlato della crisi del calciono Walter, fresco ex direttore sportivo della Salernitana, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della crisi del calciono e del suo futuro. CALCIONO – «Inabbiamo troppadile partite, quindi la, la panchina, eccetera. Senzadile partite si fanno giocare i 2001, 2002, 2003, ragazzi che matureranno subito per il club e per la Nazionale. Se non superiamo questa barriera culturale, il nostro calcio sarà sempre più povero». FUTURO – «Guardo avanti, guardo in alto.certi palcoscenici, la ...

