Ruba tavolino dinanzi ad un bar del porto | denunciato dai carabinieri

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si è reso conto di essere osservato e quando isi sono presentati non ha potuto fare altro che arrendersi. Voleva portare via undi alluminio davanti ad uno dei bar del molo Beverello, a Napoli, ma non ha fatto in tempo. A finire nei guai,per tentato furto aggravato un 54enne, residente nel quartiere dei Colli Aminei. Idella stazione scali marittimi avevano ricevuto diverse segnalazioni di furti commessi nelle settimane precedenti nei bar dele si sono appostati lungo le banchine. Hanno monitorato l’area e quando il 54enne ha allungato le mani sulè stato bloccato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.