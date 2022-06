Ronaldo, il Padova sulle spalle del proprio capitano nella sfida al Palermo (Di domenica 5 giugno 2022) I playoff di Serie C giungono ormai alla fine, con due squadre a contendersi un posto in Serie B in 180 minuti di fuoco: Padova e Palermo. I biancoscudati sono stati protagonisti di una grandissima annata, culminata col secondo posto in classifica nel Girone A, alle spalle di un imprendibile Sudtirol. Un piazzamento che ha permesso agli uomini di Oddo di giocarsi al meglio le proprie chance ai playoff, affrontati alla grande con le vittorie contro Juventus U23 e Catanzaro. Un percorso netto, di una delle compagini più organizzate e forti dal punto di vista offensivo dell’intera competizione. A dirigere le operazioni in campo nella sfida contro il Palermo, sarà ancora una volta capitan Ronaldo, l’uomo simbolo dei biancoscudati e sulle cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) I playoff di Serie C giungono ormai alla fine, con due squadre a contendersi un posto in Serie B in 180 minuti di fuoco:. I biancoscudati sono stati protagonisti di una grandissima annata, culminata col secondo posto in classifica nel Girone A, alledi un imprendibile Sudtirol. Un piazzamento che ha permesso agli uomini di Oddo di giocarsi al meglio le proprie chance ai playoff, affrontati alla grande con le vittorie contro Juventus U23 e Catanzaro. Un percorso netto, di una delle compagini più organizzate e forti dal punto di vista offensivo dell’intera competizione. A dirigere le operazioni in campocontro il, sarà ancora una volta capitan, l’uomo simbolo dei biancoscudati ecui ...

