Ronaldo il Fenomeno mantiene la promessa: farà il Cammino di Santiago, ma in bicicletta elettrica (Di domenica 5 giugno 2022) Impegno faticoso all’orizzonte per Ronaldo il Fenomeno, presidente del Real Valladolid, obbligato a mantenere una promessa. Il brasiliano aveva infatti dichiarato che, in caso di promozione in Liga del club, avrebbe fatto il Cammino di Santiago in bicicletta. La squadra è stata effettivamente promossa nella massima serie spagnolo e l’ex calciatore dovrà dunque rispettare quanto detto. “Il Cammino è qualcosa che ho sempre voluto fare. Sarà un’esperienza indimenticabile, anche se so già che soffrirò dal punto di vista fisico” ha dichiarato il Fenomeno, in cui soccorso arriverà la bicicletta elettrica, che lo aiuterà in questa avventura. Insieme a lui ci saranno anche la compagna, una guida, un fisioterapista, un ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Impegno faticoso all’orizzonte peril, presidente del Real Valladolid, obbligato a mantenere una. Il brasiliano aveva infatti dichiarato che, in caso di promozione in Liga del club, avrebbe fatto ildiin. La squadra è stata effettivamente promossa nella massima serie spagnolo e l’ex calciatore dovrà dunque rispettare quanto detto. “Ilè qualcosa che ho sempre voluto fare. Sarà un’esperienza indimenticabile, anche se so già che soffrirò dal punto di vista fisico” ha dichiarato il, in cui soccorso arriverà la, che lo aiuterà in questa avventura. Insieme a lui ci saranno anche la compagna, una guida, un fisioterapista, un ...

Advertising

sportface2016 : #Ronaldo il Fenomeno mantiene la promessa: farà il Cammino di #Santiago, ma in bicicletta elettrica - 1of1Capo : Assurdo pensare che Ronaldo Fenomeno abbia giocato per Barcelona Real Madrid Inter e Milan - NessunoChiamo : @Spina14_acm Amo Shakira ma qui c’entra pochino Amo Ibra ma Ronaldo Il Fenomeno era di un altro pianeta - pdicoso : @cmdotcom Fa benissimo… abbiamo buttato gli anni di ronaldo e questo fenomeno per prendere il levriero che ha un gi… - Milanista1002 : @Cilo1979 @tcarapezza Io mi metto nei panni di un calciatore. Ti chiama Maldini per dirti “il progetto è serio e tu… -