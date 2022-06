Roma, Zaniolo tra modulo e soldi: estate rovente (Di domenica 5 giugno 2022) Ha sempre considerato la Roma la prima scelta per il suo futuro, è stato acclamato dai tifosi dopo il gol di Tirana , ma oggi Zaniolo non si sente più al centro del progetto. Nicolò ha capito che la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 giugno 2022) Ha sempre considerato lala prima scelta per il suo futuro, è stato acclamato dai tifosi dopo il gol di Tirana , ma ogginon si sente più al centro del progetto. Nicolò ha capito che la ...

