Roma: incidente treno, ripristino in almeno 3 giorni e oltre un'ora di attesa alle stazioni (Di domenica 5 giugno 2022) Roma. L'incidente ferroviario di venerdì scorso ha tenuto tutti con il fiato sospeso, e ora che il peggio è passato, arrivano i problemi di ripristino della viabilità e delle infrastrutture coinvolte e che hanno subito danni. L'incidente del treno AV Torino – Napoli del 3 giugno Dunque, traffico ferroviario ancora sospeso sulla linea AV Roma – Napoli dopo lo svio della locomotiva di coda del treno AV Torino – Napoli, avvenuto il 3 giugno, nei pressi di Roma Prenestina. Un incidente le cui cause sono ancora tutte da accertare, ma che ha rischiato davvero di tramutarsi in tragedia. Tanta la paura e lo spavento che i passeggeri che erano a bordo, per fortuna illesi.

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - fattoquotidiano : Incidente Frecciarossa, dissequestrata l’area. Fs: “Si stima in circa tre giorni il riavvio della circolazione sull… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Cassia ?????? rallentamenti in prossimità di Via Campodimele #Luceverde #Lazio - _PaoloRusso_ : Una vergogna che accade da tre giorni nella stazione di Napoli dopo l’incidente al treno dell’Alta Velocità all’alt… -