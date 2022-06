Roma, ecco il primo rinforzo per Mourinho: è fatta per Matic del Manchester United (Di domenica 5 giugno 2022) La Roma di Mourinho piazza il primo colpo in entrata. È fatta per Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United che arriva in giallorosso a parametro zero. Il calciatore serbo firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo, a seconda del numero di presenze. Dopo aver vestito le maglie di Benfica, Chelsea e Manchester United, a 33 anni il centrocampista è pronto ad affrontare una nuova sfida con la maglia della Roma. Mancano solo le formalità, poi dopo le visite mediche Matic firmerà il nuovo contratto e sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma. EPA/Valerio Pennicino L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, durante la ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Ladipiazza ilcolpo in entrata. Èper Nemanja, centrocampista delche arriva in giallorosso a parametro zero. Il calciatore serbo firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo, a seconda del numero di presenze. Dopo aver vestito le maglie di Benfica, Chelsea e, a 33 anni il centrocampista è pronto ad affrontare una nuova sfida con la maglia della. Mancano solo le formalità, poi dopo le visite medichefirmerà il nuovo contratto e sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della. EPA/Valerio Pennicino L’allenatore della, Josè, durante la ...

