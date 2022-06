Roma, Di Marzio: “Preso Nemanja Matic” (Di domenica 5 giugno 2022) La Roma piazza il primo colpo di mercato. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club giallorosso si è assicurato Nemanja Matic a parametro zero. Il centrocampista firmerà un contratto di un anno con opzione (legata a presenze) per prolungare anche nella stagione 2023/2024. L’ex Chelsea e Benfica ha collezionato 32 presenze nell’ultima stagione tra Premier League e Champions League. La presenza di Mourinho è stata decisiva per la scelta del giocatore, che ha voluto la Roma nonostante avesse anche diverse altre offerte. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Lapiazza il primo colpo di mercato. Secondo quanto riporta Gianluca Didi Sky Sport, il club giallorosso si è assicuratoa parametro zero. Il centrocampista firmerà un contratto di un anno con opzione (legata a presenze) per prolungare anche nella stagione 2023/2024. L’ex Chelsea e Benfica ha collezionato 32 presenze nell’ultima stagione tra Premier League e Champions League. La presenza di Mourinho è stata decisiva per la scelta del giocatore, che ha voluto lanonostante avesse anche diverse altre offerte. SportFace.

