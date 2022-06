Roma, 3 roghi in poche ore: le fiamme assediano il Parco delle Sabine (FOTO) (Di domenica 5 giugno 2022) Roma. Il Parco delle Sabine è stato letteralmente preso di mira dagli incendi nelle ultime ore: sono almeno 3, infatti, i roghi che si sono verificati in due giorni, due di questi hanno assunto proporzioni abbastanza vaste da mettere in difficoltà le operazioni di spegnimento e salvaguardia della zona. Leggi anche: Paura ad Ostia, sigaretta sul materasso, scoppia l’incendio: salvate due persone Incendi senza tregua al Parco delle Sabine Il primo si è verificato a ridosso di via Carmelo Bene, vicino alla postazione di una centrale elettrica. Il secondo, sempre nella stessa circoscrizione territoriale, appena 500 metri più avanti, nell’area verde successiva. L’incendio di oggi 5 giugno Il terzo, invece, si è verificato proprio nella giornata di oggi, 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022). Ilè stato letteralmente preso di mira dagli incendi nelle ultime ore: sono almeno 3, infatti, iche si sono verificati in due giorni, due di questi hanno assunto proporzioni abbastanza vaste da mettere in difficoltà le operazioni di spegnimento e salvaguardia della zona. Leggi anche: Paura ad Ostia, sigaretta sul materasso, scoppia l’incendio: salvate due persone Incendi senza tregua alIl primo si è verificato a ridosso di via Carmelo Bene, vicino alla postazione di una centrale elettrica. Il secondo, sempre nella stessa circoscrizione territoriale, appena 500 metri più avanti, nell’area verde successiva. L’incendio di oggi 5 giugno Il terzo, invece, si è verificato proprio nella giornata di oggi, 5 ...

