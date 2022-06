Roland Garros, Nadal vince ancora: battuto il norvegese Ruud. Ma aleggia lo spettro del ritiro (Di domenica 5 giugno 2022) Infinito Rafael Nadal: vince 6-3, 6-3, 6-0 contro il norvegese Casper Ruud e porta a casa la 14esima vittoria al Roland Garros, un record che difficilmente nei prossimi decenni qualcuno riuscirà a togliergli. Non solo, con questa vittoria Nadal raggiunge i 22 Slam conquistati, due in più degli storici rivali Federer e Djokovic. Immediate le congratulazioni dell'avversario: "Era la mia prima volta, ho detto vediamo come mi comporto, ora la cosa più importante è congratularmi con Rafa: il 14esimo Roland Garros, il 22esimo Slam. Oggi ho avuto la sensazione di quello che si prova a giocare contro di te in finale, non sono la prima vittima, ce ne sono stati tanti prima di me". E ancora: "A te, alla tua famiglia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Infinito Rafael6-3, 6-3, 6-0 contro ilCaspere porta a casa la 14esima vittoria al, un record che difficilmente nei prossimi decenni qualcuno riuscirà a togliergli. Non solo, con questa vittoriaraggiunge i 22 Slam conquistati, due in più degli storici rivali Federer e Djokovic. Immediate le congratulazioni dell'avversario: "Era la mia prima volta, ho detto vediamo come mi comporto, ora la cosa più importante è congratularmi con Rafa: il 14esimo, il 22esimo Slam. Oggi ho avuto la sensazione di quello che si prova a giocare contro di te in finale, non sono la prima vittima, ce ne sono stati tanti prima di me". E: "A te, alla tua famiglia, ...

