Roland Garros 2022, Ruud si ferma in finale: miglior norvegese di sempre, sul modello svedese (Di domenica 5 giugno 2022) Casper Ruud è arrivato sino in fondo al Roland Garros 2022, sconfitto soltanto da un bionico Rafael Nadal in finale a Parigi. Il classe ’98 norvegese ha comunque raggiunto la prima finale Slam, un guizzo per certi versi inaspettato ai più. Il tennista nativo di Oslo ha raccolto meravigliosamente i frutti del suo duro lavoro nell’ultimo biennio, facendo leva sull’affinità delle sue caratteristiche alla terra battuta e collezionando trionfi in serie. Non solo, Ruud è riuscito a farsi valere anche sul cemento indoor delle Atp Finals, sorprendendo per tenacia e costanza di rendimento anche sulle superfici veloci. Tornando però alla resa del norvegese sul rosso e in particolare a Parigi, da evidenziare l’avanzata graduale dei nuovi top ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Casperè arrivato sino in fondo al, sconfitto soltanto da un bionico Rafael Nadal ina Parigi. Il classe ’98ha comunque raggiunto la primaSlam, un guizzo per certi versi inaspettato ai più. Il tennista nativo di Oslo ha raccolto meravigliosamente i frutti del suo duro lavoro nell’ultimo biennio, facendo leva sull’affinità delle sue caratteristiche alla terra battuta e collezionando trionfi in serie. Non solo,è riuscito a farsi valere anche sul cemento indoor delle Atp Finals, sorprendendo per tenacia e costanza di rendimento anche sulle superfici veloci. Tornando però alla resa delsul rosso e in particolare a Parigi, da evidenziare l’avanzata graduale dei nuovi top ...

