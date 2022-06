Roland Garros 2022, RMC Sport: “Nadal ha convocato una conferenza stampa, Federer invitato” (Di domenica 5 giugno 2022) Una notizia scuote il mondo del tennis. A poche ore dalla finale del Roland Garros 2022 tra Rafael Nadal e Casper Ruud, il fuoriclasse spagnolo ha convocato una conferenza stampa aggiuntiva al termine del match, qualsiasi sia il risultato. Lo riporta RMC Sport, aggiungendo anche Nadal avrebbe invitato l’amico-rivale Roger Federer per il post-partita. Tutto farebbe pensare all’annuncio del ritiro da parte del 13 volte campione sulla terra rossa di Parigi. Negli ultimi giorni il classe 1986 ha dichiarato che questo potrebbe essere il suo ultimo Roland Garros e i persistenti problemi fisici potrebbero aver convinto Nadal a mettere fine alla sua ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Una notizia scuote il mondo del tennis. A poche ore dalla finale deltra Rafaele Casper Ruud, il fuoriclasse spagnolo haunaaggiuntiva al termine del match, qualsiasi sia il risultato. Lo riporta RMC, aggiungendo ancheavrebbel’amico-rivale Rogerper il post-partita. Tutto farebbe pensare all’annuncio del ritiro da parte del 13 volte campione sulla terra rossa di Parigi. Negli ultimi giorni il classe 1986 ha dichiarato che questo potrebbe essere il suo ultimoe i persistenti problemi fisici potrebbero aver convintoa mettere fine alla sua ...

