Roland Garros 2022 | nessuna conferenza stampa aggiuntiva per Rafael Nadal La smentita di Benito Barbadillo

(Di domenica 5 giugno 2022) Tanto rumore per nulla? Sembrerebbe di sì. Alle ore 15.00 inizierà la Finale del singolare maschile deltrae Casper Ruud. Lo spagnolo va a caccia del suo 14° titolo a Parigi, nonché del 22° Slam in carriera. Numeri incredibili per una leggenda dello sport. Al norvegese l’ardua impresa di impedire ciò. Tuttavia, nell’avvicinamento a questa partita, si era diffusa una notizia secondo la quale Rafa, avrebbe richiesto un’ulterioredopo l’atto conclusivo, a prescindere dal risultato. Secondo i media francesi e internazionali, inoltre, sembrava addirittura cheavesse contattato Roger Federer, amico/rivale di una vita presente nella capitale francese, per il trascorrere con lui il post incontro. Un ...

Eurosport_IT : MAGNIFICHE! ?????? Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros Legends ???????? #EurosportTENNIS |… - Eurosport_IT : Nadal ha chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros, indipendentemente da quale sarà… - fanpage : Flavia Pennetta e Francesca Schiavone hanno vinto il doppio delle leggende al #RolandGarros Grande successo per l… - qnazionale : Roland Garros: Nadal fine della corsa? Voci di addio sempre più insistenti- - AndresCorder0s : RT @Eurosport_IT: In mattinata voci riportavano che Nadal avesse chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros… -

una giornata segnata dall'apprensione per il futuro di Rafa Nadal al. Il 36enne maiorchino si giocherà il 14° titolo alnella finale contro Casper Ruud ( alle 15 in diretta su Eurosport, al canale 210 di Sky ). Il mondo del tennis e i tanti ...Secondo RMC Sport , Rafael Nadal ha convocato una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del singolare maschile delcontro Casper Ruud . Tra l'altro, pare che Roger Federer sia in arrivo a Parigi , invitato proprio a questa conferenza. In Francia sono sicuri: Nadal dirà addio al tennis Nadal: i suoi ...Roland Garros , quella nella parte alta del tabellone. Kasatkina, giustiziera negli ottavi di Camila Giorgi con un doppio 6 - 2, nel quarto di finale odierno ha sconfitto in un derby russo col puntegg ...Nelle ultime ore si era vociferato di un possibile ritiro da parte del ventuno volte campione Slam dopo la finale del Roland Garros. Il suo agente ha però smentito tutto su Twitter.