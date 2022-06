Roland Garros 2022, Nadal trionfa: i numeri di Re Rafa (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Rafa Nadal re di Parigi per la 14esima volta. Il 36enne spagnolo trionfa al Roland Garros 2022 e scrive un’altra pagina della sua storia strepitosa. Il mancino di Manacor conquista il 14esimo titolo sulla terra rossa parigina, il 22esimo Slam e il 92esimo torneo in assoluto. Nadal demolisce il norvegese Casper Ruud sul ‘suo’ campo, il Centrale del Roland Garros che lo ha consacrato nel 2005 – con il primo successo – e che è diventato il palcoscenico abituale per l’iberico. Accanto ai 14 trionfi parigini, nel palmares stracolmo spiccano 2 edizioni di Wimbledon, 4 dell’US Open e 2 dell’Australian Open. A fare da cornice, anche 11 titoli vinti in doppio. In totale, Nadal ha vinto 1052 match in singolare, ... Leggi su funweek (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) –re di Parigi per la 14esima volta. Il 36enne spagnoloale scrive un’altra pagina della sua storia strepitosa. Il mancino di Manacor conquista il 14esimo titolo sulla terra rossa parigina, il 22esimo Slam e il 92esimo torneo in assoluto.demolisce il norvegese Casper Ruud sul ‘suo’ campo, il Centrale delche lo ha consacrato nel 2005 – con il primo successo – e che è diventato il palcoscenico abituale per l’iberico. Accanto ai 14 trionfi parigini, nel palmares stracolmo spiccano 2 edizioni di Wimbledon, 4 dell’US Open e 2 dell’Australian Open. A fare da cornice, anche 11 titoli vinti in doppio. In totale,ha vinto 1052 match in singolare, ...

