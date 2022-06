Roland Garros 2022 | Nadal e le fake news sul ritiro | cosa succede

Leggi su funweek

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Rafasi ritira dopo la finale del? Le voci si rincorrono sul futuro del 36enne spagnolo, che si appresta a scendere in campo sulla terra rossa di Parigi contro il norvegese Casper Ruud., a caccia del 14esimo titolo ale del 22esimo Slam, secondo l’emittente RMC Sport avrebbe convocato una conferenza stampa ‘supplementare’ per la serata di oggi. L’appuntamento è stato associato ad una imminente comunicazione ‘definitiva’ del mancino di Manacor. Ad arricchire il quadro, anche l’ipotizzata presenza di Roger Federer a Parigi per un copione da film:annuncia ilalla presenza del suo amico-rivale. “Tutte”, interviene però su ...