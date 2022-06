Roland Garros 2022 | Nadal e le fake news sul ritiro | cosa succede

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Rafasi ritira dopo la finale del? Le voci si rincorrono sul futuro del 36enne spagnolo, che si appresta a scendere in campo sulla terra rossa di Parigi contro il norvegese Casper Ruud., a caccia del 14esimo titolo ale del 22esimo Slam, secondo l’emittente RMC Sport avrebbe convocato una conferenza stampa ‘supplementare’ per la serata di oggi. L’appuntamento è stato associato ad una imminente comunicazione ‘definitiva’ del mancino di Manacor. Ad arricchire il quadro, anche l’ipotizzata presenza di Roger Federer a Parigi per un copione da film:annuncia ilalla presenza del suo amico-rivale. “Tutte”, interviene però su ...

Roger Federer potrebbe essere presente alla finale maschile del. Lo riferisce il giornalista argentino Marcos Zugasti, che rilancia anche una foto di Federer in un noto albergo parigino in compagnia di Arsene Wenger. Ovviamente sono subito scattate ...Finale Roland Garros 2022, oggi Nadal-Ruud: orario e dove vederla in TV e diretta streaming Nadal sfida Ruud nella finale del Roland Garros 2022. Orario d'inizio alle ore 15 per un confronto senza ...Il Roland Garros Legends parla italiano: Francesca Schiavone e Flavia Pennetta vincono il torneo grazie al successo sulla coppia argentina ...