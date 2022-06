Roland Garros 2022 | Casper Ruud | “Ho capito cosa voglia dire giocare contro Nadal a Parigi…spero di poterci riprovare”

(Di domenica 5 giugno 2022) Pronostici rispettati e 14ma vittoria di Rafaelalnella sua carriera eccezionale. Una Finale a senso unico quella di Parigi nella quale lo spagnolo ha fatto un po’ quello che ha voluto, imponendosi per 6-3 6-3 6-0il norvegese(n.8 del ranking). Troppa la differenza tra il fuoriclasse maiorchino e lo scandinavo che ha confermato di non avere le armi per prevalere al cospetto di un tennista che sul rosso francese ha perso solo tre volte nel suo lunghissimo percorso e imbattuto tuttora ogni qualvolta si è spinto all’atto conclusivo. Per Rafa, dopo il sigillo di Melbourne, è arrivato anche quello nella capitale francese e gli Slam sono 22. Davvero incredibile. Da questo punto di vista, anchepuò comunque essere soddisfatto, ...

Chissà cosa è passato per la testa di Rafa Nadal dopo l'ultimo punto del 14° titolo al. Vado o resto Lo dico o non lo dico Intanto, tutto il mondo del tennis davanti allo schermo è col fiato sospeso. Le indiscrezioni della mattinata parlavano di un addio a parigi, ...Rafael Nadal conquista per la 14esima volta il torneo di tennis del. A Parigi il tennista spagnolo batte il norvegese Casper Ruud 6 - 3 6 - 3 6 - 0. Con il successo di oggi il maiorchino raggiunge quota 22 tornei dello Slam vinti, portandosi a +2 sui ...Rafael Nadal vince la sua quattordicesima finale al Roland Garros in tre set 6/3 6/3 6/0 in due ore e trenta minuti. A 36 anni e nonostante i tanti dolori e i tanti problemi fisici. Ha detto “Forse è ...Rafa Nadal ha vinto oggi il suo 14° Roland Garros. Il tennista maiorchino si è confermato leggenda, battendo Ruud in finale, in 3 set, in due ore e 20 minuti. Nonostante i problemi al piede, Rafa ...