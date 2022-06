Roberto Brunetti, le indagini sulla morte dell’attore: le chat al vaglio della polizia (Di domenica 5 giugno 2022) Telefonate, messaggi e contatti. Ogni dettaglio nel cellulare di Roberto Brunetti potrebbe chiarire le circostanze attorno alla sua morte. La polizia ha sequestrato il telefono dell’attore 52enne, trovato senza vita nella sua casa di Roma la sera del 3 giugno scorso. La verifica tra le chat e le chiamate di Brunetti potrebbe aiutare le forze dell’ordine a capire, per esempio, se quella droga trovata in casa gli fosse stata ceduta da poco. Il corpo di “Er Patata”, come venivano soprannominato l’attore, è stato trovato intorno alle 22, riverso supino sul letto, coperto soltanto da un lenzuolo. Su un tavolo tracce di cocaina, due panetti di hashish con un bilancino di precisione. E mentre la polizia analizza il cellulare per capire da chi ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Telefonate, messaggi e contatti. Ogni dettaglio nel cellulare dipotrebbe chiarire le circostanze attorno alla sua. Laha sequestrato il telefono52enne, trovato senza vita nella sua casa di Roma la sera del 3 giugno scorso. La verifica tra lee le chiamate dipotrebbe aiutare le forze dell’ordine a capire, per esempio, se quella droga trovata in casa gli fosse stata ceduta da poco. Il corpo di “Er Patata”, come venivano soprannominato l’attore, è stato trovato intorno alle 22, riverso supino sul letto, coperto soltanto da un lenzuolo. Su un tavolo tracce di cocaina, due panetti di hashish con un bilancino di precisione. E mentre laanalizza il cellulare per capire da chi ...

