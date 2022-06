Roberto Brunetti “Er Patata”: vita privata, biografia, chi era, cause morte, moglie, figli e curiosità sull’attore (Di domenica 5 giugno 2022) E’ stato trovato morto in casa, all’età di soli 55 anni, Roberto Brunetti, conosciuto come “Er Patata“, attore di successo degli anni ’90 ma uomo dalla vita privata difficile, almeno in questo ultimo periodo. L’artista romano, passato al grande schermo per caso dopo aver lavorato come pescivendolo, era dotato di una naturale brillantezza ed esuberanza di carattere che lo rendevano, anche nelle sue interpretazioni, esplosivo e decisamente simpatico. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi era Roberto Brunetti detto “er Patata”: biografia e carriera Roberto Brunetti era nato a Roma il 31 Maggio del 1967 (Gemelli). Pescivendolo di mestiere, come a volte accade, deve il successo ad un colpo di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 giugno 2022) E’ stato trovato morto in casa, all’età di soli 55 anni,, conosciuto come “Er“, attore di successo degli anni ’90 ma uomo dalladifficile, almeno in questo ultimo periodo. L’artista romano, passato al grande schermo per caso dopo aver lavorato come pescivendolo, era dotato di una naturale brillantezza ed esuberanza di carattere che lo rendevano, anche nelle sue interpretazioni, esplosivo e decisamente simpatico. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi eradetto “er”:e carrieraera nato a Roma il 31 Maggio del 1967 (Gemelli). Pescivendolo di mestiere, come a volte accade, deve il successo ad un colpo di ...

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - fanpage : È morto #RobertoBrunetti, noto come #erpatata. L'attore è stato trovato senza vita in casa sua, aveva 55 anni - SkyTG24 : Morto 'er patata', l'attore Roberto Brunetti trovato senza vita in casa - MediasetTgcom24 : Cinema, morto in casa l'attore Roberto Brunetti, 'Er Patata' aveva 55 anni #erpatata #robertobrunetti… - AndreaMarano11 : RT @fraurolo121: #RIP #RobertoBrunetti #erpatata Roberto Brunetti. L'attore romano trovato senza vita nella sua casa di Roma dalla compagn… -