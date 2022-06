Rivoluzione fitness

Leggi su panorama

(Di domenica 5 giugno 2022) Esercizi da fare sospesi dentro un’amaca, corse a ostacoli perfette per un addestramento militare. Attrezzi dalle forme bizzarre, salti e movimenti al ritmo della musica. Le nuove discipline per prepararsi all’estate presentate durante la fiera RiminiWellness. Sport molto diversi con un elemento comune: il gusto di allenarsi in compagnia. Basta con le corsette solitarie al parco, a spararsi musica nelle orecchie per non sentire la noia del tempo. Addio agli addominali e agli squat sul tappetino in camera da letto, con le finestre sbarrate per non finire nella storia Instagram di qualche vicino impiccione. Non se ne può più dell’allenatore robot con le istruzioni via app fintamente calorose, del sudore in solitaria, del solipsismo ginnico, dell’autarchia della fatica. Lo sport era e torna a essere condivisione, comunanza, assembramento. Social network realissimo e, si spera, tendente ...